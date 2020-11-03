فيديو .. عضو بالحزب الديمقراطى : بايدن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وأكد أبو عسيى، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، "أنه وفقًا للإحصائيات فإن موافقة الشعب الأمريكى على الرئيس ترامب لا تتجاوز 40 بالمئة، مما يشير إلى أنه لم ينجح فى الانتخابات الرئاسية".
وأضاف أن ترامب عمل جاهدًا من أجل إزالة النظام الصحى الذى بناه الرئيس السابق أوباما ونائبه جو بايدن، فى ظل عدم قدرته على إنشاء نظام صحى بديل.
وتابع: "الشعب الأمريكى العامل يريد زيادة فى الحد الأدنى للدخل، الذى توقف منذ 20 عامًا عند سبعة دولارات فى الساعة وهو غير كافٍ للعيش فى الولايات المتحدة".
وواصل: "ليس عندى شك فى أن جو بايدن سيفوز بالانتخابات الرئاسية، حيث تشير الولايات المتأرجحة تقدمه على ترامب وهو ما سيحسم النتيجة لصالح المرشح الديمقراطى".
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