أول تعليق من ترامب على هجوم فيينا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف الهجمات الإرهابية الشريرة ضد الأبرياء، وذلك تعليقا على هجوم العاصمة النمساوية فيينا.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "صلاتنا مع أهل فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا".

وأضاف ترامب: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء. تقف الولايات المتحدة إلى جانب النمسا وفرنسا وكل أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين ، بمن فيهم الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون".

وأعلن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، اليوم الثلاثاء، قتل أحد منفذي هجوم العاصمة فيينا، ولا يزال آخر طليقا.

وكتب وزير الداخلية النمساوي، في تغريدات على "تويتر": "هذا من أصعب الأيام بالنسبة لنا في النمسا لفترة طويلة. تمكنا من القضاء على مرتكب واحد، واحد على الأقل هارب. مناشدتي: 1. يرجى البقاء في المنزل. 2. تجنب وسط المدينة. 3. لن يكون هناك تعليم إلزامي في فيينا اليوم".