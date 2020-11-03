البرازيل تسجل 8501 إصابة جديدة و179 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 8501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و179 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.
وكشفت بيانات الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء - عن أن إجمالي عدد الإصابات بلغ حتى الآن 5 ملايين و554 ألف حالة إصابة منذ بدء انتشار الوباء، في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 160 ألفًا و253 حالة.
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.
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