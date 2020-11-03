واثق من الفوز بولاية جديدة.. ترامب يختتم حملته الانتخابية

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حملته الانتخابية، مؤكدا ثقته بالفوز بولاية جديدة لرئاسة الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في آخر تجمع انتخابي له، إنه سيدعم القطاع الصناعي في البلاد، مشيرا إلى أنه حقق ارقاما اقتصادية رائعة.

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، بـ 5 أصوات من أصل 5 في بلدة ديكسفيل نوتش، بولاية نيو هامبشاير، في أول تصويت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعرب مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وبقوة.

وقال بايدن في تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا، إن الشعب الأمريكي في معركة حقيقية لاستعادة الروح الأمريكية، مطالبا بالتصويت بكثافة له.

وأضاف بايدن في كلمته: "لقد حان الوقت لترامب ليحزم حقائبه ومغادرة البيت الابيض"، مؤكدا عمله على إعادة شفاء الولايات المتحدة.