لليوم الرابع على التوالي.. ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل صفر إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "فيكتوريا" الاسترالية عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الرابع على التوالي..
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن يوم السبت الماضي كان الأول الذي لم تسجل فيه استراليا أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أي مكان في البلاد لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي.
وأعرب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون عن شكره لجميع مواطني بلاده لعملهم على خفض معدل الإصابة بفيروس كورونا، كما حذر في الوقت ذاته من أن التهديد لم ينته بعد، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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