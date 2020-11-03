الهند تسجل 38 ألفا و310 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 38 ألفا و310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و490 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الثلاثاء - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 8 ملايين و267 ألفا و623 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 123 ألفا و97 حالة.
وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.
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