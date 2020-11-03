استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب فى فلوريدا

ووفقًا لاستطلاع بثته وكالة "رويترز"، تقاربت بشدة نتائج المرشحين فى ولايتى أريزونا كارولينا الشمالية، بعد أسبوع من استطلاع مماثل أظهر شدة التقارب فى الولايات الثلاث.
وأشار الاستطلاع الذى أجرى فلوريدا فى الفترة من 27 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، إلى أن 50 فى المئة من الناخبين المرجحين يساندون بايدن فى حين يؤيد 46 فى المئة ترامب.
وأكد الاستطلاع الذى تم أجراؤه فى الفترة ذاتها بولاية أريزونا، تقدم بايدن بنسبة 49 فى المئة على ترامب الذى حصل على 47 فى المئة.
وأوضح استطلاع أخير أُجرى على مستوى البلاد أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52 فى المئة إنهم يدعمونه بينما قال 44 فى المئة إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.
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