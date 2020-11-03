ترامب: سأظل فى البيت الأبيض 4 سنوات جديدة

وقال ترامب ـ فى كلمة له أمام حشود من مؤيديه بولاية ميتشجان فى نهاية حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء التصويت ـ "نتوقع أن نحقق فوزا رائعا.. سأظل 4 سنوات جديدة فى البيت الأبيض"، مشيرا إلى أنه حقق أرقاما اقتصادية خلال سنوات حكمه، ونوه بأنه فى حال فوزه سيدعم القطاع الصناعى فى البلاد.

كما اتهم الرئيس الأمريكي، منافسه فى الانتخابات جو بايدن، بأنه يريد رفع الضرائب على الشعب الأمريكي.

وفيما يتعلق بقوانين الهجرة وأمن الحدود الأمريكية، قال ترامب "سنواصل بناء الجدار مع المكسيك"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن إدارته توافق على استقبال الأجانب شرط التزامهم بالقوانين.