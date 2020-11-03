إصابة العشرات بهجون على قاعدة عسكرية في أفغانستان

أفادت مصادر أفغانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط العشرات من المواطنين والعسكريين جرحى بهجوم استهدف قاعدة عسكرية في إقليم قندور بأفغانستان.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر ميدانية أن ما لا يقل عن 24 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة بعد هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأفغاني في إقليم قندوز.
وبحسب المصدر، فإن القاعدة العسكرية المستهدفة تقع في منطقة الإمام شهيب حيث تم وضع سيارة مفخخة بالقرب منها.
وبعد الانفجار قامت عناصر إرهابية بإطلاق النار على العسكريين الموجودين في المنطقة.
وأشارت المصادر الأمنية أن الجيش الأفغاني تمكن من القضاء على الإرهابيين بعد دقائق من تبادل إطلاق النار معهم.
وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.
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