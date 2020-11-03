رئيس وزراء الهند يعرب عن حزنه إزاء الهجمات الإرهابية في النمسا

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، الثلاثاء، عن صدمته وحزنه العميق إزاء الهجمات الإرهابية الغادرة التي وقعت في العاصمة النمساوية فيينا أمس، الاثنين، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إن الهند تقف مع النمسا خلال هذا الوقت المأساوي، معربا عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم.
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