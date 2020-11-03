بايدن مهاجمًا ترامب: الرئيس لم يفعل شيئا للأمريكيين

قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأشد صراعًا واستقطابًا في التاريخ الأمريكي،هاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي ومنافسه في الانتخابات دونالد ترامب، معتبرًا أنه لم يقدم شيئا للأمريكيين خلال سنوات حكمه السابقة.

واختار بايدن أن يهاجم ترامب في أكثر الميادين استنزافًا لدى الأمريكيين والعالم بسبب ظروف ومتغيرات دولية وفنية في طبيعة الأمر ،وهو فيروس كورونا وهاجمه بسبب الاقتصاد.

ونشر بايدن تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اختار فيها أن يظهر حجم اخفاق سياسة ترامب في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد ، وقال فيها :"في عهد الرئيس ترامب: - توفي أكثر من 230 ألف أمريكي بسبب COVID-19".

وأضاف بايدن "فقد 30 مليون شخص ساعات عمل أو رواتب أو وظائف".

وتابع " ما يقرب من واحد من كل خمس شركات صغيرة أصبحت مغلقة الآن . هل أنت أفضل حالا مما كنت عليه قبل أربع سنوات؟".

ودعا بايدن الناخبين للتصويت له، وحث الأمريكيين على أن يذهبوا لمراكز الانتخاب ويفعلوها، ويقودوا أمريكا للأفضل.

وتشير أغلب استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب في بادئ الأمر بعدد نقاط واضح، لكن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أيضًا تقدمه على ترامب ولكن بفارق طفيف أقل مما سبق.

وتحتدم المنافسة الانتخابية بين المرشحين في المراكز الانتخابية خلال الساعات المقبلة.

وسبق إن أدلى ملايين الأمريكيين باقتراعهم عبر البريد بسبب ظروف الجائحة، وهو الاجراء الذي يعارضه ترامب ويعتبره مدعاة للتزوير وهو ما ينفيه الخبراء.