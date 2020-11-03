قبل ساعات من بدء التصويت.. ترامب يشن هجوما حادا على منافسه بايدن

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حملته الانتخابية، مؤكدا أن التصويت لمنافسه في المعركة الانتخابية، جو بايدن، يعني ضرب قطاعي الطاقة والصناعة.

وقال ترامب، في آخر تجمع انتخابي له قبل ساعات من بدء التصويت، إن نجل بايدن متورط في قضايا فساد.

كما اتهم الرئيس ترامب، منافسه في الانتخابات، بأنه يريد رفع الضرائب على الشعب الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي ثقته بالفوز بولاية جديدة لرئاسة الولايات المتحدة، قائلا: "سأظل في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى"، مضيفا: "حافظنا على العلاقة مع حلفائنا وشركائنا"

وتابع ترامب قائلا: "لقد حققت للولايات المتحدة الاستقلال في مجال الطاقة وسنبقى المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم".

وأضاف: "سيطرنا على التظاهرات والشغب في عدد من الولايات".

وقال ترامب، في آخر تجمع انتخابي له، إنه سيدعم القطاع الصناعي في البلاد، مشيرا إلى أنه حقق أرقاما اقتصادية رائعة.



وفيما يتعلق بقوانين الهجرة وأمن الحدود الأمريكية، شدد الرئيس الأمريكي على مواصلة بناء الجدار مع المكسيك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إدارته توافق على استقبال الأجانب شرط التزامهم بالقوانين.

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، بـ 5 أصوات من أصل 5 في بلدة ديكسفيل نوتش، بولاية نيو هامبشاير، في أول تصويت بالانتخابات الرائاسية الأمريكية.



وقال بايدن في تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا، إن الشعب الأمريكي في معركة حقيقية لاستعادة الروح الأمريكية، مطالبا بالتصويت بكثافة له.



وأضاف بايدن في كلمته: "لقد حان الوقت لترامب ليحزم حقائبه ومغادرة البيت الأبيض"، مؤكدا عمله على إعادة شفاء الولايات المتحدة.