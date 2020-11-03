الصيام المتقطع وفوائده والمخاطر والإرشادات للتجنب من اضطرابات الهضمي

يجب على الصائم أن يأخذ قسط من الراحة في أوقات الصيام، ويجب تضمين الطعام المحبب في الحصص خارج ساعات الصيام، لكى يتجنب الصائم أي إفراط أو حرمان، من الأفضل للصائم استخدام بعض منكهات الطعام الصحية، لأنها قد تكبح الشهية، وتزيد من الشعور بالشبع لوقت طويل، ويوجد عدة أطعمة مثل الثوم، والخل، والأعشاب الصحية العديدة.

ما هو الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع هو امتناع الإنسان بشكل رئيسي عن تناول الطعام لعدد ساعات معينة في اليوم الواحد، ويوجد الصيام المتقطع عدة أشكال وأساليب.

الصيام المتقطع هو أحد الأنظمة الغذائية السهلة والبسيطة والفعالة خاصة لا تتضمن الكثير من القواعد أو الحرمان من المواد الغذائية على الإطلاق، وقد يكون فوائد الصيام المتقطع عديدة للصحة والجمال.

خسارة الوزن الزائد هذا يؤدي إلى تقليل كميات الطعام التي يقوم بها الفرد في اليوم، وهذا يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية داخل الجسم، و الصيام المتقطع يساعد على تحسين عمليات حرق الدهون. تحسين مستويات سكر الدم والأنسولين، وهذا يقلل من الإصابة بمرض السكر.

فوائد الصيام المتقطع :

ومن الجدير بالذكر أن مخاطر نوع الصيام المتقطع بالأسلوب العسكري كثرة، حيث أن الجسم لا يحصل على كفايته من الألياف الغذائية، مما يؤدي إلى ذلك رفع فرص الإصابة بمرض السرطان،. وفي هذه الحالة يقلل من مناعة جسم الإنسان.

مخاطر الصيام المتقطع :

الصيام المتقطع له عدة فوائد كثره ولكن له عدة مخاطر محتملة الحدوث، ولذلك يجب معرفة هذه المخاطر ويجب معرفتها ومن أهمها :

مشاكل واضطرابات هضمية متنوعة :

هذه المشاكل تؤدي إلى زيادة الوزن وهذا أمر ضروري ناتج عن الإفراط في تناول الطعام خارج ساعات الصيام، وقد يوجد أعراض جانبية قد تنشأ عند البدء و تتلاشى بالتدريج مع اعتياد الجسم على الصيام المتقطع.

التعب.

الضعف العام.

الأعراض الجانبية :

ومن الجدير بالذكر أن الصيام المتقطع له تأثير سلبياََ على الخصوبة عن الإناث، ولذلك تم الإعلان عن عدة نصائح عاملة لكي ينجح الصيام المتقطع، للحصول على النتائج المرجوة والصحية من الصيام المتقطع يساعد الجميع من الأثر السلبي للجسم.