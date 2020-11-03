ترامب يدين الهجوم الإرهابي فى النمسا

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بـ"العمل الإرهابي الشرير" الذي شهدته النمسا مساء أمس، الاثنين.

وقال ترامب ـ في تغريدة على "تويتر" حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم، الثلاثاء ـ إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين".

كان مسلحون هاجموا، أمس، 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.