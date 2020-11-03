بسبب نجل بايدن.. ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية وتويتر وفيسبوك.. تفاصيل

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،تحقيق مكاسب أكثر بحملته الانتخابية خلال اليوم الأخير وذلك من خلال مهاجمة وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بسبب فضيحة نجل خصمه جون بايدن.

وانتقد ترامب وسائل الإعلام لأنها لم تنشر تفاصيل فضيحة هنتر بايدن نجل خصمه جون بايدن وهاجم تويتر وفيسبوك بسبب التكتم على فضيحة "هنتر".

وفي ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، قال ترامب إن فضيحة هنتر بايدن تم قمعها من قبل وسائل الإعلام الأمريكي وفيسبوك وتويتر وتم استدعاء الرؤساء التنفيذيين لتويتر وفيسبوك مؤخرًا فيما يتعلق بدورهم في تقييد وصول قصة نيويورك بوست فضيحة اللاب توب الخاصة بهنتر بايدن الذي يحتوي على صور بيانية وتفاصيل عن حياة هنتر ، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني مع شركات أجنبية.

ويستغل دونالد ترامب اللحظات الأخيرة من حملته الرئاسية لعام 2020 لمواصلة انتقاد هنتر ، نجل الخصم جو بايدن.

واتهم ترامب وسائل الإعلام بالتكتم على فضيحة هنتر بايدن ، حول جهاز اللابتوب الخاص به وعلاقته بشركات الطاقة الأجنبية وذلك خلال تجمع حاشد في فايتفيل بولاية نورث كارولينا.

وتم استدعاء مارك زوكربيرج من Facebook وجاك دورسي من Twitter للمثول أمام مجلس الشيوخ حيث دافعوا عن أفعالهم فيما يتعلق بفضيحة هنتر بايدن.

وقال دورسي إنه سيتم فتح حساب Twitter الخاص بصحيفة New York Post الأمريكية إذا قاموا بحذف تغريدتهم الأولية حول هنتر.

وأكدت صحيفة "نيويورك بوست" أنها حصلت على معلوماتها من محامي ترامب رودي جولياني ، الذي زعم أنه وجدها على اسطوانة اللابتوب الخاص بهنتر في متجر إصلاح في ديلاوير في أبريل 2019 وليس عن طريق الهاكرز.

وتتلخص فضيحة هنتر فى اكتشاف رسوم بقيمة 21000 دولار لموقع "كاميرا حية" على جهاز اللابتوب الخاص به، وعشرات الآلاف من الدولارات التي تم إنفاقها في نادي تعري ، وصور غير مشروعة لهنتر بايدن ، بما في ذلك صورة تظهره وهو يحمل أنبوبًا في فمه.