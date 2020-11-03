رئيس الوزراء البريطاني يدين الهجمات الإرهابية في النمسا

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، الهجمات التي وقعت في العاصمة النمساوية (فيينا) أمس الاثنين وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأعرب جونسون - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - عن صدمته إزاء هذه الهجمات الرهيبة، قائلا "إن أفكار المملكة المتحدة مع شعب النمسا.. نقف متحدين معكم ضد الإرهاب".