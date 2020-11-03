رئيس وزراء التشيك يعرب عن صدمته إزاء هجوم النمسا

أعرب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش عن صدمته إزاء الهجوم الذي شهدته النمسا، وتضامنه مع نظيره النمساوي سيباستيان كورتس.
وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الثلاثاء/ أن الشرطة التشيكية شنت عمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع النمسا في أعقاب الهجوم، وذلك كاجراء احترازي.
كان مسلحون قد هاجموا أمس الاثنين 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
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