على ارتفاع واضح، أغلقت بورصة "وول ستريت" تداولها على مكاسب، أمس الاثنين ، قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ويأتي الارتفاع وسط استعدادات للمستثمرين بحدوث تقلبات وهزات عنيفة خلال وبعد الانتخابات.
وسجلت مؤشرات البورصة الثلاثة الرئيسية الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس الماضي.
ويتوقع معظم المتعاملين تقلبات في الأجل القصير و تغييرات محتملة في السياسات الطويلة الأجل فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق الحكومي والتجارة وتنظيم الأسواق، ويتوقف ذلك على ما إذا كان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن سيفوز في السباق إلى البيت الأبيض.
وقال محللون إن النتيجة الأكثر ترجيحا لأن تهز الأسواق في الأجل القصير ستكون ألا يتم الإعلان عن الفائز ليل الثلاثاء.
وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول مرتفعا بنسبة 1.6% عند 26925.05 نقطة، بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" القياسي بنسبة 1.23% ليغلق عند 3310.24 نقطة.
بينما أغلق المؤشر "ناسداك المجمع" عند 10947.47 نقطة، حيث ارتفع بنسبة 0.33% عن سعر الإغلاق السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل الانتخابات.. بورصة وول ستريت تحقق مكاسب واضحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.