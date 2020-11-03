ميركل تعلق على هجمات فيينا: معركتنا ضد القتلة والمحرضين مشتركة

وكانت تقارير إعلامية فى النمسا، قد أعلنت سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودى، مساء أمس الإثنين.
ويأتى حادث النمسا فى ظل موجة من الهجمات الإرهابية تستهدف العواصم الأوروبية خلال الأسابيع الآخيرة، لاسيما فرنسا التى تعرضت لأكثر من 4 حوادث إرهابية متفرقة فى أقل من أسبوعين.
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