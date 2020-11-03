رئيس وزراء كندا يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في النمسا

أدان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية /فيينا/، ووصف عملية إطلاق النار بـ"المروع والمفجع".

وقال ترودو - في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر" اليوم /الثلاثاء/ - إن "قلوبنا مع الشعب النمساوي وجميع المتضررين من هذا العمل المؤسف".

كان مسلحون قد هاجموا أمس /الاثنين/ 6 مواقع في وسط العاصمة النمساوية /فيينا/ في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.