رئيس وزراء كندا يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في النمسا

أدان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية /فيينا/، ووصف عملية إطلاق النار بـ"المروع والمفجع".
وقال ترودو - في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات "تويتر" اليوم /الثلاثاء/ - إن "قلوبنا مع الشعب النمساوي وجميع المتضررين من هذا العمل المؤسف".
كان مسلحون قد هاجموا أمس /الاثنين/ 6 مواقع في وسط العاصمة النمساوية /فيينا/ في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
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