في 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة، في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و673686 حتى الآن.

ووفقا لآخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، بعد تسجيل 355 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكد المركز أن 15331 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و251364 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية 5150 إصابة جديدة في العاصمة، أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 23.7% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي، لم تظهر على أصحابها أعراض المرض.

وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.

والأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.