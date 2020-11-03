ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير في تركيا إلى 102 قتيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102 قتيل.

وذكرت الإدارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن هذا العدد هو أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

كان زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، ضرب ساحل قضاء (سيفريهيسار) بولاية إزمير غربي البلاد .