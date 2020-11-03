المصريون بالخارج يواصلون عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب

يواصل المصريون بالخارج فى 124 دولة اليوم الثلاثاء عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك من خلال ملء وطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ثم إرسالها عبر البريد إلى مقار البعثات الدبلوماسية.

وتستقبل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فى 140 لجنة انتخابية، أوراق الاقتراع حتى يوم 6 نوفمبر الحالي الساعة 9 مساءً (بالتوقيت المحلى لكل دولة).

ودعت الخارجية، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء لطبع وملء بطاقتى الاقتراع فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، وذلك استمرارًا للتنسيق بين الوزارة والهيئة، وبناء على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب دوائر 13 محافظة هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.