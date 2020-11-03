مرشد إيران: انتخابات أمريكا لا تهمنا.. ونظام واشنطن فرعون العصر

قلل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أهمية انتخابات الرئاسة الأمريكية وما ستفرزه من نتائج ستحدد من سيكون ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات مقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

ذكر خامنئي إن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على "سياسات طهران"، التي بحسبه تناصب الولايات المتحدة العداء.

أضاف المرشد الإيراني: إنَّ " الأمريكيين يقبلون بالأنظمة التي تستسلم لهم وتقبل بشروطهم ولا علاقة لنا بانتخاباتهم".

تابع : "لا يعنينا تغير الأسماء في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تعتبر الأكثر تزويرًا لكن ما يعنينا السياسة".

أشار خامنئي إلى إن "الانحدار الأمريكي السياسي واضح إذ يعاني النظام من انحدار أخلاقي باعتراف الأمريكيين أنفسهم".

وبحسب المرشد الأعلى الإيراني، فإن "أمريكا اليوم هي فرعون العصر، وهي تشعل الفتن في الدول الأخرى لتتحكم بمصير شعوبها".

واعتبر واشنطن دولة غازية حيث قال :"الأمريكيون يحاولون غزو بلدان مجددًا كالعراق، لكن العراقيين يقاومونهم ويمنعونهم من بسط نفوذهم".

وأدان خامنئي أمريكا واتهم نظامها بالإرهاب قائلًا "النظام المتكبر الأمريكي، إرهابي وفاسد ويريد السيطرة على كل مقدراتنا".