الاتحاد الأفريقي: بعثة مراقبة انتخابات كوت ديفوار ستقدم ملاحظات بشأن عملية التصويت

وأعلن فقى أن ديليتا محمد ديليتا ، رئيس الوزراء السابق لجمهورية جيبوتي، يترأس البعثة التى تتكون من خمسة وأربعين (45) مراقبا بما في ذلك الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والبرلمانيين الأفارقة ، رؤساء هيئات إدارة الانتخابات ، وأعضاء منظمات المجتمع المدني الأفريقي وموظفي المفوضية، حيث من المقررة ان تنتهي مهمة البعثة التى وصلت في 23 أكتوبر إلى جمهورية كوت ديفوار حتى 6 نوفمبر 2020.
وأعلن رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي أنه تم تفويض وزارة التعليم والشرق الأوسط بمراقبة سير الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر 2020 وتقديم تقرير عنها وفقًا للأحكام ذات الصلة من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الذي دخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2012، وإعلان منظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، وإرشادات الاتحاد الأفريقي لبعثات مراقبة الانتخابات ومراقبتها وكذلك دستور وقوانين جمهورية كوت ديفوار.
ومن المقرر أن تقدم تلك البعثة ملاحظاتها بشأن سير عمليات التصويت والفرز للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 31 أكتوبر 2020.
كما تقدم توصيات لعناية الجهات الفاعلة في العملية الانتخابية من أجل إجراء تحسينات من حيث الإطار القانوني وتنظيم الانتخابات المقبلة في جمهورية كوت ديفوار، كما ستواصل البعثة رصد التطورات التي أعقبت الانتخابات ونشر تقرير شامل عن العملية الانتخابية.
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