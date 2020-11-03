ميركل تعرب عن تضامنها مع النمسا بعد الهجمات الإرهابية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، عن دعمها وتضامنها مع النمسا عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة "فيينا"، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأكدت ميركل - في بيان لها نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية - تعاطفها مع شعب النمسا والقوات الأمنية في مواجهة خطر "العنف الإرهابي".