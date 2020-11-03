أول تفاصيل عن منفذ هجوم فيينا الإرهابي

ذكرت وسائل إعلام نمساوية إن منفذ هجوم فيينا من أصل ألباني ويبلغ 20 عامًا، وذلك في الوقت الذي ذكرت فيه التقارير إن 7 من مصابي هجوم فيينا في حالة حرجة.

وأفادت وسائل الإعلام النمساوية إن منفذ هجوم فيينا معروف للمخابرات وكان يريد السفر لسوريا.

وأكدت وزارة الخارجية النمساوية أن الهجوم الإرهابي أحدث حالة ذعر كبير ، وقال الشهود إنهم سمعوا إطلاق "50 رصاصة على الأقل ".

أفادت الشرطة النمساوية أنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية بالقرب من منطقة شويدينبلاتز في فيينا وقتل 5 أشخاص.

واستخدمت شرطة فيينا عبوات ناسفة لدخول منزل المسلح الذي فتح النار في العاصمة النمساوية ، مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 15 ، فيما وصفته السلطات بهجوم إرهابي.

لا تزال فيينا في حالة تأهب قصوى بعد الحادث، حيث تكثف الشرطة تحقيقاتها في الهجوم والبحث عن مشتبه بهم محتملين آخرين.

وخلال مؤتمر صحفي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء ، قال وزير الداخلية النمساوي ، كارل نهامر ، إن مطلق النار كان يرتدي حزامًا ناسفًا مزيفًا وقت الهجوم وإنه "تطرف".

وقال "الشخص المتطرف يتعاطف مع داعش, والهجوم يعد هجوما على قيمنا ومحاولة عقيمة تماما لإضعاف مجتمعنا الديمقراطي أو تقسيمه. نحن لا نتسامح مع هذا بأي شكل من الأشكال أو من أي شخص".

ذكرت التقارير الأولية أن مسلحين فتحوا النار على ستة مواقع في وسط المدينة.

لكن السلطات تشكك فيما إذا كان الرجل الذي أطلقت عليه الشرطة النار ضمن مجموعة أكبر، وقالت الشرطة النمساوية "إنها تفترض أن هناك المزيد من المهاجمين".