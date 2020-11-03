90 % من مصابي كورونا من الخارج قادمين من تركيا.. موسكو تدرس قرارا حاسما تجاه أنقرة

كشفت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، اليوم الثلاثاء، أن 90% من إجمالي المصابين بفيروس من خارج روسيا من المواطنين العائدين من تركيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، خلال اجتماع مجلس التنسيق الخاص بفيروس كورونا في روسيا أمس الاثنين، إن 1.5 مليون روسي عادوا إلى الوطن بعد فتح الحدود مع تركيا يوم 1 أغسطس الماضي وقضاء عطلة الصيف هناك، وخضع كلهم لاختبار كشف فيروس كورونا في المطار، وجاءت نتيجته إيجابية لدى 10 آلاف مواطن قادم إلى روسيا من تركيا.

وأوضحت بوبوفا أن هذا العدد يشكل 90% من إجمالي الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خارج روسيا منذ ذلك الحين.

والآن، تدرس روسيا وتركيا مسألة تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين بعد انتهاء الموسم السياحي، وسيطال هذا الأمر بالدرجة الأولى رحلات طائرات الركاب المستأجرة.

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن 55% من المصابين بفيروس كورونا لديهم أعراض أمراض جهاز التنفس أيضا ويصاب 19% منهم بمرض التهاب الرئتين، مضيفة أن فيروس كورونا يبقى في جسم المرضى لمدة أطول مقارنة بموسمي الربيع والصيف.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و673686 حتى الآن.

ووفقا لآخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، بعد تسجيل 355 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة.