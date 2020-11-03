هنية لـ قيادات حماس: المرحلة تتطلب تكثيفًا للجهود لإنهاء الانقسام

أكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أوعز لقيادات حماس بضرورة تهيئة الأجواء داخل المجتمع الفلسطيني للوحدة الوطنية وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدًا ان بالوحدة والقوة تفشل مخططات الاحتلال الاسرائيلي وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلسطينية.

وشدد هنية خلال اجتماعاته المكثفة مع قيادات حماس وكوادر الحركة في الخارج واتصالاته مع قيادات الحركة في فلسطين؛ شدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يجعلنا أكثر قوة في مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني وإفشال كل المحاولات الاسرائيلية التي تحاول النيل من قضيتنا الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن رئيس حماس هنية كلف قيادات من الحركة في الأقاليم داخل فلسطين وخارجها بضرورة التحرك داخل المجتمع الفلسطيني للتأكيد على الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والتكاتف صفًا واحدًا في مواجهة الاحتلال.