أكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أوعز لقيادات حماس بضرورة تهيئة الأجواء داخل المجتمع الفلسطيني للوحدة الوطنية وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدًا ان بالوحدة والقوة تفشل مخططات الاحتلال الاسرائيلي وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلسطينية.
وشدد هنية خلال اجتماعاته المكثفة مع قيادات حماس وكوادر الحركة في الخارج واتصالاته مع قيادات الحركة في فلسطين؛ شدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك يجعلنا أكثر قوة في مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني وإفشال كل المحاولات الاسرائيلية التي تحاول النيل من قضيتنا الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن رئيس حماس هنية كلف قيادات من الحركة في الأقاليم داخل فلسطين وخارجها بضرورة التحرك داخل المجتمع الفلسطيني للتأكيد على الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والتكاتف صفًا واحدًا في مواجهة الاحتلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنية لـ قيادات حماس: المرحلة تتطلب تكثيفًا للجهود لإنهاء الانقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.