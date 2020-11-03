أولى نتائج الانتخابات الأمريكية.. ترامب ينتصر على بايدن.. فيديو وصور

حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن أول فوز في يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية بينما حصل الرئيس دونالد ترامب على المركز الثاني، حيث أعلنت مدينتان صغيرتان في ولاية نيوهامشاير يبلغ عدد سكانهما 26 شخصا عن النتائج الأولى في الولايات المتحدة بعد منتصف الليل بقليل.

ونشرت مدينة "ديكسفيل نوتش" النتيجة النهائية بفوز بايدن – 77 عاما- بـ 5 أصوات، حيث كتبت النتيجة على لوحة ملصقات بخط اليد في الساعة 12.03 صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت البلدة القريبة من الحدود الكندية من بين أوائل المدن الأمريكية التي كشفت عن نتائج الانتخابات على مدار الستين عاما الماضية، مما منح المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون أحد أول انتصاراتها في عام 2016.

في هذه الأثناء، على بعد 12 ميلا في ميلسفيلد، فتحت صناديق الاقتراع أيضا الساعة 12.01 صباحا، حيث ظهرت النتائج بعد "إعلان ديكسفيل نوتش مباشرة. فوز الرئيس دونالد ترامب بأغلبية 16 صوتا مقابل 5 أصوات لبايدن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه سيكون هناك انتشار كبير للطعام والكثير من وسائل الإعلام محشورة في مساحة صغيرة لمشاهدة التصويت في ديكسفيل نوتش، حسبما قال رئيس لجنة الانتخابات في المدينة توم تيلوتسون الأسبوع الماضي.

أما المدينة الثالثة التي تشهد تصويت منتصف الليل، هارتس لوكيشن، فقد غيرت هذا التقليد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث غيرت مواعيد الاقتراع من الساعة 11 صباحا إلى 7 مساء بالتوقيت المحلي.

وبدأت البلدة التي تقع في "وايت ماونتينز" التصويت المبكر في عام 1948 لاستيعاب عمال السكك الحديدية الذين اضطروا إلى العمل قبل ساعات الاقتراع العادية. ثم توقف هذا التقليد عام 1964 وأعيد العمل به في عام 1996.