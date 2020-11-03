تصاعد العنف وقتل المدنيين في إثيوبيا.. والاتحاد الأفريقي يدعو إلى حوار وطني شامل

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بشدة قتل المدنيين الأبرياء في أعقاب أعمال العنف الطائفية في إثيوبيا.

وتقدم رئيس المفوضية فى بيان له بأحر التعازي لأسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى، داعيا السلطات الأثيوبية إلى ضمان العثور على مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة ومحاسبتهم.

وأشار رئيس المفوضية إلى تصاعد العنف بين الطوائف، ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى الامتناع عن الخطاب التحريضي والعمل على تهدئة التوترات في البلاد.

كما شجع رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، الفاعلين السياسيين على الانخراط في حوار وطني شامل وبناء إجماع وطني حول القضايا الرئيسية ويؤكد أن عدم القيام بذلك يمكن أن يكون له آثار خطيرة ليس فقط في البلاد ولكن في المنطقة ككل.

ويؤكد رئيس المفوضية من جديد دعم الاتحاد الأفريقي للإصلاحات التي بدأتها الحكومة وعلى استعداد لمساعدة إثيوبيا في جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.