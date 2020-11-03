المجتمع الأرثوذكسي المتطرف في إسرائيل يطلق حملة لدعم ترامب .. صور

انطلقت حملة إسرائيلية اليوم الثلاثاء لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 من مستوطنات الضفة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء، أن قوافل الدعم خرجت من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف في مستوطنات الضفة وتم الكشف عن الموظفين الذين قادوا الحملة الإسرائيلية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي.

وقالت الصحيفة أن الحملة خاطبت مئات الآلاف من الناخبين الأمريكيين الذين يعيشون في إسرائيل ، مع التركيز على المجتمع الأرثوذكسي المتطرف والسكان اليهود في الضفة وهذه هي المرة الثانية على التوالي.

وأوضحت "معاريف" أن مدير الحملة الإسرائيلية بالضفة هو "أرييل ساندر"، الذي شغل سابقًا منصب المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية والمخطط الاستراتيجي الرئيسي للحملة هو "أمير شنايدر"، المدير السابق للحملة الانتخابية لحزب إسرائيل بيتنا في الكنيست.

وانطلقت عشرات السيارات ومئات النشطاء من تل أبيب إلى السفارة الأمريكية في القدس للتعبير عن تعاطفهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه لإسرائيل طوال فترة ولايته.

واختارت الحملة الانتخابية التركيز على إنجازات الرئيس ترامب مع دولة إسرائيل ، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل في مرتفعات الجولان، وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، واتفاقيات السلام مع دول عربية مثل الإمارات والبحرين والسودان.