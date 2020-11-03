الخارجية الكويتية تدين هجوم النمسا وتطالب بتحرك دولي لمواجهة العنف والتطرف

/ أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن الدول وأرواح الأبرياء، تؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي السريع لمواجهة كل أشكال العنف والتطرف والغلو، ووضع حد لها، والعمل على إشاعة روح التسامح ونبذ الكراهية، مؤكدة تأييد الكويت للإجراءات التي تتخذها النمسا للحفاظ على أمنها.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة للنمسا حكومة وشعبا، ولأسر القتلى، معربة في الوقت نفسه عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.