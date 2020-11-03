مسؤول أردني كبير يؤكد جاهزية قواته للرد السريع في أي وقت

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف الحنيطي، معلى إن المقاتلات الأردنية من طراز UH-60، جاهزة للرد بشكل سريع على أي تهديد للبلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.
أشار الحنيطي خلال الاجتماع السنوي المرئي لجمعية الجيش الأمريكي، حول الشراكة بين القوات المسلحة الأردنية والحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية، إلى أن "هذه الطائرات متأهبة لتقديم الدعم للعمليات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والناتو خارج الأردن".
أوضح أن "الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة الأردنية والحرس الوطني في كولورادو منذ 16 عاما، لا تزال قوية جدا".
وقال الحنيطي: "إن العلاقة مع الحرس الوطني في كولورادو مبنية على أهداف مشتركة، وعلى الاهتمام والفهم المتبادل والاحترام"، مضيفا: "لقد أصبحنا عائلة تعمل مع بعضها من اجل نشر السلام والأمان في جميع أنحاء المنطقة".
وأكد على أهمية التعاون مع الجيش الأمريكي بالقول: "عملنا على زيادة قدرتنا القتالية والمواءمة العملياتية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع شركائنا في التحالف".
وأشار إلى "أن الأسطول السادس يعتبر واحدا من أفضل الأساطيل في المنطقة التي تساهم في عمليات الطيران التي تدعم القتال ضد داعش".
وأضاف أن "القوات المسلحة الأردنية لديها الآن مركز متميز في مجال التعامل مع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية".
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