كورونا السبب.. لأول مرة الاحتفال بشهر الشباب الأفريقي على منصات السوشيال ميديا

يحتفل الإتحاد الأفريقي على مدار شهر نوفمبر بـ يوم الشباب الأفريقي، وذلك من خلال عقد عدة أنشطة كل أسبوع بشأن التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، إلا أنه نظرا للظروف الطارئة بسبب فيروس كورونا المستجد فقد قررت مفوضية الإتحاد بـ الإحتفال بشهر الشباب الأفريقي 2020 على منصات الإنترنت.

الأهداف

تستهدف فعاليات الإتحاد الأفريقي خلال شهر نوفمبر تسليط الضوء على تميز الشباب ومشاركتهم وتأثيرهم في مساحات المشاركة التقليدية وغير التقليدية، فضلا عن تشجيع الشباب على التفوق في خطواتهم، وتمكينهم بالأدوات اللازمة لذلك.

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ويقول الإتحاد الأفريقي بمناسبة الإحتفال بشهر الشباب الأفريقي أن الشباب الأفريقي قاد الابتكار والتوعية والمشاركة المجتمعية والتنمية والمساءلة السياسية خلال فيروس كورونا المستجد. وبالتالى لابد من الاحتفال بأصواتهم وأفعالهم ومشاركتهم بينما نسعى جاهدين لإعادة بناء قارة أفضل في أعقاب الوباء.

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وواجهت إفريقيا تحديات حقيقية زادت حدتها بسبب جائحة كورونا المستجد، إلا أن الشباب الأفريقي أثبت تاريخيًا شغفهم بالتغيير والتنمية ، وقدموا حلولًا مبتكرة لمشاكل إفريقيا القديمة، حيث توجد في جميع أنحاء القارة العديد من المنارات الساطعة لقدرة الشباب على التكيف والإبداع.

فـ أينما نظرت، تجد شباب أفريقيا يسعون جاهدين للحصول على القوت وتحقيق الذات والازدهار الجماعي، وعليه سعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جعل الشباب محور برامجها وسياستها، وخاصة أن ميثاق الشباب الأفريقي، وخطة العمل الأفريقية لتمكين الشباب (APAYE)، تسعى إلى توفير أطر عمل سياسية وفرص ملموسة لتمكين الشباب.

أنشطة نوفمبر

أسبوع التعليم والمقرر عقده فى الفترة من 2-8 نوفمبر والذى يهدف إلى عرض الابتكار في التعليم وجهود التعلم المستمر في جميع أنحاء إفريقيا خلال جائحة COVID-19، أما فى الفترة من 9- 15 نوفمبر ينعقد أسبوع ريادة الأعمال والذى يهدف إلى عرض ريادة الأعمال والابتكار من خلال المحادثات والمقابلات ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي.

أما فى الفترة مابين 16 - 22 نوفمبر فهى مخصصة لـ أسبوع التوظيف والذى سيتم خلاله عرض المهارات والتوظيف من خلال المحادثات والمقابلات والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي والفرص.

أما فى الفترة من 23 - 30 نوفمبر، سيتم إطلاق صندوق أدوات مشاركة الشباب في الاتحاد الأفريقيو سيتم إطلاقه عبر الإنترنت على موقع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 23 نوفمبر، وسيُستخدم في تدريب الاتحاد الأفريقي 2020 النموذجي، ومن المقرر أن يشمل هذا الأسبوع

عقد فريق المشاركة تدريبًا للجهات الفاعلة في المجتمع الشبابي على مجموعة أدوات وإشراك الشباب في الاتحاد الأفريقي، وإقامة محاكاة معدلة لقمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي، والتى ستقام في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2020.

تم اعتماد ميثاق الشباب الأفريقي من خلال قرار المجلس التنفيذي عام 2006، حيث تم إعلان الأول من نوفمبر باعتباره "يوم الشباب الأفريقي (AYD)"، و تهدف الإحتفالات إلى زيادة الوعي والالتزام والاستثمار في الشباب ؛ زيادة وتعزيز مشاركة الشباب والشراكات، وكذلك زيادة التبادل الثقافي والتفاهم بين الشباب.

ويركز موضوع شهر الشباب الأفريقي 2020 (AYM) حول "أصوات الشباب ، والإجراءات والمشاركة: بناء أفريقيا أفضل" حيث يعد دعوة واضحة لجميع الشباب الأفريقي في القارة لتضخيم وتسليط الضوء على أصوات وأعمال وانخراط الشباب الأفريقي وهم يبنون أفريقيا أفضل.