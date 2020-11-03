بالشاي والقهوة.. اقضي على الشعر الأبيض بعيداً عن صبغة الشعر

من الأشياء المزعجة التي تبحث عن إيجاد حل لها ولكن بالطرق الطبيعية وهي مشكلة الشعر الأبيض، يوجد وصفة لدينا وهي الشاي والقهوة من أهم الوصفات الطبيعية التي من خلالها يتم صبغة الشعر بعيدًا عن الصبغة الصناعية، وسوف نتعرف على الطريقة التي نستخدمها في القضاء على هذه المشكلة.

الشاي والقهوة من الأشياء الطبيعية التي تستخدم لصبغة الشعر وتبعد كل البعد عن المواد الكيماوية التي يمكن أن تؤذيه.

أيضًا تعطي الشعر لمعان وبريق وتعمل على ترطيب بصيلات الشعر وتعزز من وصول الدورة الدموية إلى جذور الشعر وتنشيط فروة الرأس.

فهي من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشيب أو الشعر الأبيض.

الشعر الأبيض من الأشياء المزعجة والتي تمر على السيدات ولكن يوجد لدينا وصفة للتخلص من هذا الأمر وهي وصفة سهلة لصبغ الشعر وهي وصفة الشاي الأسود وهي كالاتي:

كوبان من الماء.

خمس أكياس من الشاي.

في البداية نضع أكياس الشاي التي لدينا على كوبان من الماء ثم نضعهم على النار حتى يغلى بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضع على الشعر ويترك لمدة ساعة ثم نقوم بشطفه بالماء بعد ذلك.

من أقوى الوصفات الطبيعية لكي يتم صبغة الشعر الأبيض هي وصفة القهوة، فالقهوة هي مشروب ويمكن استخدامه لتلوين الشعر فهي تعمل على تنشيط حركة نمو الشعر وتحفيزه، وإليكم وصفة القهوة لصبغة الشعر وهى كالاتى:

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ملعقتين كبيرتين من الكريمر.

ملعقتين كبيرتين من القهوة.

كوب من القهوة السوداء.