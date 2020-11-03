فرض حظر شامل من بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية مدة 4 أيام في الاردن

دوت الخليج :- أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاحد، عن فرض حظر تجول شامل فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية. وقال الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن الحظر الشامل سيستمر من الثلاثاء بعد اعلان نتائج الانتخابات حتى الساعة 6 من صباح الاحد 15 تشرين الثاني.

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