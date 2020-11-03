توقعات بإستمرر الاجواء الباردة والجافة في عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة والجافة في المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته التحذيرية إلى استمرار الأجواء الباردة على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ، الضالع، وإب والمناطق المرتفعة من محافظات تعز ، لحج ، وأبين وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.
وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات، من صدمات البرد، وحثهم على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.
ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : توقعات بإستمرر الاجواء الباردة والجافة في عدة محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.