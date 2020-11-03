أخبار اليمن : توقعات بإستمرر الاجواء الباردة والجافة في عدة محافظات

توقعات بإستمرر الاجواء الباردة والجافة في عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة والجافة في المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته التحذيرية إلى استمرار الأجواء الباردة على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ، الضالع، وإب والمناطق المرتفعة من محافظات تعز ، لحج ، وأبين وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات، من صدمات البرد، وحثهم على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.

ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.

