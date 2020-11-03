والد "طفل المرور" يعتذر للشعب المصري

وجه والد الطفل الذي اعتدى على أمين الشرطة القاضي، أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الإسماعيلية بيان اعتذار للشعب المصري عما بدر من نجله أحمد.

وعدد القاضي الوقائع التي ارتكبها نجله، مؤكدا إنه يرفض كافة التجاوزات التي أتاها نجله، وخاصة تلك العبارات التي أشارت إلى أنه فوق المساءلة.

وأكد القاضي أبو المجد أنه لا يوجد أحد فوق المساءلة في مصر، وأعلن خضوعه هو شخصيا للقانون.

وقال القاضي في بيان الاعتذار للشعب المصري: "وللتأكيد على خضوع الجميع للقانون فقد تم القاء القبض على نجله للمرة الثانية للتحقيق فيما نشره من مقطع مصور احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة، وأشهد الله إني تركت نجلي دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون".

وضمن القاضي اعتذارا لرجال الشرطة عما بدر من نجله تجاه أحد أفراد الشرطة.

وختم القاضي بيانه مخاطبا الشعب المصري وقال "إنني أشعر بالخجل من سلوك نجلي الذي أتعهد بتقويمه وأعاهدكم أنه لن يصدر عنه ثمة تصرف مسيء".

يشار إلى أنه ثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الطفل المصري المعتدي على شرطي مرور بالقاهرة، حيث أمرت النيابة العامة المصرية بداية، بإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع.

وكان الطفل قد نشر مقطعا مصورا مساء الاثنين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته.

واعتبرت النيابة العامة المصرية ما قام به الطفل "جريمة جديدة" وعدم التزام والديه بتعهدهم إلى "النيابة العامة" بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.

وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة فقد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بسرعة ضبطه واستجوابه في الوقائع الجديدة وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.