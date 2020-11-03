الصين: ندعم أفغانستان فى مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الإرهابى هو الثانى من نوعه ضد مؤسسة تعليمية فى كابول خلال 10 أيام، وإن الصين تشعر بالصدمة وتدين بشدة هذا العمل الإرهابى.
وأضاف وين بين: "تعرب الصين عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا ومواساتها للمصابين، إن الصين عارضت دائما بحزم أى شكل من أشكال الهجمات الإرهابية، وتدعم بقوة الحكومة الأفغانية والشعب الأفغانى فى مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولى لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار فى أفغانستان فى أقرب وقت ممكن".
وأشار بين إلى أنه لم يتم تسجيل أى خسائر بشرية بين الصينيين فى أفغانستان جراء هذا الهجوم الإرهابى.
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