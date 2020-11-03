عاجل.. اعتقال شخصين مشتبه بهما فى تنفيذ هجوم فيينا

وكانت تقارير إعلامية فى النمسا، أعلنت سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودى، مساء أمس الإثنين، فيما أعلن وزير داخلية النمسا مقتل أحد منفذى الهجوم، بينما لا يزال آخر طليقا.

ويأتى حادث النمسا فى ظل موجة من الهجمات الإرهابية تستهدف العواصم الأوروبية خلال الأسابيع الآخيرة، لاسيما فرنسا التى تعرضت لأكثر من 4 حوادث إرهابية متفرقة فى أقل من أسبوعين.