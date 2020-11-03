باكستان تعرب عن قلقها إزاء تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا فى أوروبا

أعرب وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الألمانى هايكو ماس، اليوم الثلاثاء عن قلق بلاده البالغ إزاء تزايد "الإسلاموفوبيا" والعنصرية وخطاب الكراهية فى الدول الأوروبية.





ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية، قال قريشى إن "الإساءة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم وإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية تجرح مشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم"، مشددا على أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز الوئام بين الأديان. وبحث الجانبان خلال المكالمة الهاتفية وضع جائحة فيروس كورونا المستجد وآخر المستجدات فى عملية السلام والمصالحة الجارية فى أفغانستان. ووجه وزير الخارجية الباكستانى الشكر لنظيره الألمانى على المساعدة التى وفرتها ألمانيا لبلاده للتعامل مع جائحة كورونا.

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