غرق قارب سياحي في تركيا وانتشال جثة واحدة

ذكرت وسائل إعلام تركية،إن فرق الإغاثة قد انتشلت جثة وأنقذت 37 شخصا في حادث غرق قارب سياحي قبالة منطقة "ألانيا" بولاية أنطاليا.

وقع الحادث قبل ساعات واستدعى تدخلا سريعا لفرق الإنقاذ، لمنع غرق ركاب القارب.

وفي العاشر من شهر أكتوبر الماضي، شهدت تركيا أيضا غرق قارب صيد قبالة إسطنبول كان على متنه 113 شخصا. وتمكنت فرق الإغاثة حينها من إنقاذ 111 شخصا، فيما توفي اثنان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في تركيا كارثة أخرى، حيث أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102 قتلى.

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأوضحت "آفاد" أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

وضرب زلزال يوم الجمعة الماضي بلغت قوته 6.6 درجة، ساحل قضاء "سيفري حصار" (سيفريهيسار) بولاية إزمير غربي البلاد.