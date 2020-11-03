إغلاق شارع في باريس بعد مطاردة الشرطة لرجل مسلح بساطور

أغلقت السلطات الأمنية الفرنسية أحد شوارع العاصمة باريس بعد ورود تقارير عن رؤية رجل مسلح بساطور، وفق ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

وبحسب ما ورد تحصن الشخص داخل مبنى في الدائرة 11 بالمدينة، حتى حاصرته الشرطة وقبضت عليه، ويجرى الآن استجوابه من قبل الشرطة.

تم استدعاء الضباط واستنفار القوات بعد أن رأى شهود عيان رجلًا يحمل سلاحًا داخل محطة مترو بير لاشيز حوالي الساعة 10.45 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشارت التقارير المحلية إلى أن الشرطة صعدت على أسطح مبنى على بعد أمتار من المحطة وأن شارع دو تشيمين فيرت مغلق مع مطالبة العمال بالبقاء في الداخل.

ولم تعلق الشرطة الفرنسية على الحادث أو عن دوافع الرجل غير الواضحة.

وطلب المستشار المحلي جان كريستوف مارتن من الناس تجنب الدخول إلى المنطقة.

وتعيش فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من الهجمات المرتبطة بالإرهاب.

وقُتل ثلاثة أشخاص في حادث طعن في كنيسة في نيس الأسبوع الماضي، بينما تُرك قس أرثوذكسي يوم السبت يقاتل من أجل حياته بعد إطلاق النار عليه خارج كنيسته في ليون.

أحبطت الشرطة الفرنسية عدة هجمات أخرى مشتبه بها، تأتي وسط توترات بشأن نشر صحيفة فرنسية رسوم كاريكاتورية للنبي عليه الصلاة والسلام.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البلاد "تتعرض للهجوم" ولا بد من نشر الآلاف من الجنود لحماية مواقع مثل أماكن العبادة والمدارس.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين للجمهور إنه يتوقع المزيد من الهجمات وقال إن فرنسا مستهدفة لقيامها ودفاعها الصارم عن حرية التعبير.

وأضاف لراديو ار تي ال "نحن في حرب ضد عدو في الداخل والخارج".