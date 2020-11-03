الإمارات تسجل 1008 إصابات جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، قالت وزارة الصحة إنه تم إجراء 96.994 فحص جديد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مما ساعم في الكشف عن 1.008 إصابات جديدة بالفيروس.
وأ,ضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 136.149 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 503 حالات.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 1.466 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 133.490 حالة.
وفي وقت سابق من اليوم، نشر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه في تويتر، تظهر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدا بعمل الفرق الطبية.
ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة توثق تلقيه اللقاح، معلقا عليها بالقول: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".
وأضاف: "نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".
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