لأول مرة.. إيران تسجل أكبر عدد بـ إصابات كورونا اليومية

سجلت إيران اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 8932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وبالتالي، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيران إلى 637 ألفا و712 حالة حتى الآن بينهم 5378 في وضع حرج.

وأوضحت الصحة الإيرانية أنه تم الإبلاغ عن 422 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، مقارنة بـ 440 حالة بالأمس ليرتفع عدد المتوفين الى36 الفا و160 شخصا، في وقت صنفت فيه 27 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.

واضافت الوزارة الإيرانية ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 495 ألفا و473 شخصا حتى اليوم.

وفي سياق المتصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إجراء وزير الخارجية محمد جواد ظريف 3 اختبارات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كانت نتيجة الأول إيجابية، وتحولت إلى سلبية في الاختبارين التاليين.

وكانت السلطات الإيرانية قد قررت تقييد حركة التنقل من عدد من المدن وإليها لفترة مؤقتة، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، الأحد، في مسعى للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد الذي سجّل حصيلة قياسية جديدة على صعيد الوفيات اليومية.

ويطال القرار مراكز 25 محافظة إيرانية مصنّفة عند المستوى «الأحمر»، وهو الأعلى وفق التصنيفات المحلية للإشارة إلى خطورة انتشار «كوفيد - 19».