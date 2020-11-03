أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يرأس إجتماعا تنظيميا للأمانة العامة

أمين عام المؤتمر يرأس إجتماعا تنظيميا للأمانة العامةعقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، في العاصمة صنعاء اجتماعا لها برئاسة الامين العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن، وحضور الامين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله غالب، والامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري.

وفي الاجتماع اشاد الامين العام بالتفاعل المؤتمري والجماهيري الشعبي الواسع لإحياء فعاليات الاحتفاء باعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر 14 اكتوبر 30 نوفمبر، وفعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف على صاحبه واله افضل الصلاة وازكى التسليم.

مشيراً إلى أن الإحتشاد المليوني في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء إحتفاءً بالمولد النبوي جاء معبراً عن نصرة اليمنيين للرسول محمد عبر التاريخ، منوها إلى ان الاحتفاء اليمني بالمولد النبوي هذا العام، اعتبر رداً على المسيئين للإسلام ورسوله في بعض الدول مثل فرنسا .

واشاد الامين العام بتفاعل قيادات وقواعد وانصار المؤتمرالشعبي العام في امانة العاصمة صنعاء وعموم المحافظات في المشاركة بفاعلية في فعاليات الاحتفال بميلاد خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد القيم التي حملها في رسالة الاسلام وهي قيم التسامح والمحبة والاخاء والمساواة والعدالة.

وفيما حث المؤتمريين على الحفاظ على وحدة صفوف الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان، جدّد الامين العام للمؤتمر الشعبي العام تأكيد مواقف المؤتمر المقاومة للعدوان الغاشم والحصار الظالم، والرافضة لكافة اشكال التطبيع، والمشاريع والمؤامرات التي تستهدف تمزيق اليمن ووحدته وتنتهك سيادته واستقلالية قراره الوطني .

وعبّر الاستاذ غازي احمد على محسن، عن تأييد المؤتمر الشعبي العام للحلول السلمية واي مساع سياسية -بهذا الصدد- تحفظ لليمن سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه، وتحفظ حقوق الشعب اليمني، وخروج كل القوات الغازية والمحتلة من أراضيه.

هذا وكانت الامانة العامة ناقشت في مستهل إجتماعها - المنقعد بمعهد الميثاق- اخر المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية، واستعرضت - على المستوى التنظيمي- محضر اجتماعها السابق واقرته في ضوء الملاحظات المقدمة من عدد من اعضاء الأمانة العامة،

وحثت الامانة العامة على بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بالعمل التنظيمي داخل الدوائر المتخصصة وفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات، كما ناقشت الامانة العامة عددا من القضايا المدرجة على جدول اعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

