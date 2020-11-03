تدريب عسكري مصري فرنسي في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، يوم الثلاثاء، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية "JEAN BART".
وتضمن التدريب العديد من الأنشطة المختلفة، من بينها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والتدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها.
كما شمل التدريب التعامل مع تهديدات جوية معينة، متمثلة في صد هجوم جوي نفذته مقاتلات "F-16" المصرية، ما يعكس ما يتمتع به الجانبان من خبرات قتالية عالية، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في فيسبوك.
وتأتي تلك التدريبات في إطار "دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".
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