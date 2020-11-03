صحيفة عبرية: محمد الاسم الأكثر شيوعا بين المواليد في إسرائيل

أصدر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء اليوم الثلاثاء تقرير حول أكثر الأسماء شيوعًا بين الأطفال المولودين في عام 2019 وفقًا لما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ووفقًا للبيانات ، فإن الاسم الأكثر شيوعًا بين الأطفال المولودين في 2019 هو محمد ، حيث تم تسمية 2598 ولدًا في عام 2019 بهذا الاسم.

ويعد الأسماء الأكثر شيوعًا بعده في إسرائيل هو يوسف الذي سمي لـ1942 طفلًا منهم 1176 يهوديًا و 716 مسلمًا.

ومن بعده أسماء "أحمد ويوسف وآدم وعمر وعلي وعبد وأمير وإبراهيم ومحمود" وخلال هذا العام ، ارتفع اسم آدم من 1% إلى 3.3% وعمر - من أقل من 2 % إلى 3.1 %.

وكان اسم آدم هو الأكثر شيوعًا بين الأولاد الدروز بنسبة 4.4٪ يليه إيان وجود وسليمان وأمير.

وكان اسم عادل هو الأكثر شيوعًا بين الفتيات في "أور يهودا وبات يام والرملة والعفولة وبئر السبع وخضيرة ونتانيا وكريات جات"، وكانت سارة الاسم الأكثر شيوعًا في "بني براك وبيت شيمش والقدس وأبيجيل في عسقلان واللد".