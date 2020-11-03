صحيفة إسرائيلية: الاستطلاعات تؤكد فوز بايدن لكن ترامب سينتصر

تشير استطلاعات الرآي إلى فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات الأمريكية 2020 لكن من سيتنصر فى الواقع هو الرئيس الحالي دونالد ترامب وفقًا لما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية".

وقالت الصحيفة ان جو بايدن له جمهوره يحبه ويقدره ويشكره ويقدر بالمئات ، وأحيانًا بالعشرات ، بينما بلغ عدد جمهور ترامب عشرات الآلاف في الواقع ، يبدو أن من المتظاهرين المناهضين لـ بايدن أكبر بكثير من المؤيدين.

وتابعت "يسرائيل هيوم" أن ترامب أينما ذهب لا ينسى ذكر دعمه لإسرائيل ، ويهتف الجمهور باسمه عندما يذكر الدولة اليهودية وتأييده غير المشروط لها.

وأضافت أنه جمهور ترامب ، يشمل النساء ، واليهود وهناك من هم من أصل إسباني وهناك آسيويون أيضًا.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن بايدن سيعيد أمريكا إلى الوراء وترامب هو من سيفوز على أرض الواقع بتلك الانتخابات.

وقالت الصحيفة أن ترامب جيد لإسرائيل مؤكدة أن انتخابات 2020 ستبقى إلى الأبد انتخابات مختلفه في كل شيء بسبب أزمة كورونا العالمية والعديد من الأزمات الداخلية الأمريكية.